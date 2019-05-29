شرطة رأس الخيمة تكثف دورياتها المرورية في العشر الأواخر من رمضان

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، استكمال الاستعدادات الأمنية والمرورية لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل وليلة السابع والعشرين من الشهر، من خلال الإعلان عن جاهزية كافة الدوريات المرورية ورقباء السير وسيارات الإسعاف والإنقاذ.

بالإضافة إلى غرفة عمليات الطوارئ بالقيادة العامة لأداء مهامها وواجبها على أكمل وجه وبصورة مشرفة تعكس كفاءة القيادة العامة وما وصلت إليه من مستوى متميز جدير بالثقة، بهدف ضمان انسيابية حركة السير وتعزيز التدابير المتعلقة بالسلامة العامة بشكل عام والسلامة المرورية تحديداً.

وذلك على جميع مناطق وطرق الإمارة وأهم التقاطعات والميادين الرئيسية العامة على مستوى الإمارة.وقال مدير عام العمليات المركزية: إن الإدارة ممثلة بإدارة المرور والدوريات بأقسامها وأفرعها المعنية تعمل وفق خطة مرورية مدروسة تقوم على تعزيز التدابير الوقائية القائمة على التعاون بين الشرطة والمجتمع من خلال انعقاد الاجتماعات الدورية المكثفة لكافة المعنيين لمناقشة واستعراض، ما سيتم تجهيزه في إطار خطة تهدف إلى الاستعداد التام لمثل تلك المناسبات.