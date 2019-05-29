«أبوظبي للتنمية» يدعم البرنامج الصحي والتعليمي لـ«خليفة الإنسانية»

المصدر: أبوظبي- وام

قدم صندوق أبوظبي للتنمية تبرعاً مادياً إلى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لدعم البرنامج الصحي والتعليمي للمؤسسة داخل الدولة.

وسلم محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية التبرع للمؤسسة وقيمته 100 ألف درهم خلال استقباله محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة الإنسانية.

وقال الخوري: «إن الدعم الذي يقدمه صندوق أبوظبي للتنمية للبرنامج التعليمي لطلبة المدارس والجامعات والبرنامج الصحي من خلال مبادرة «زرعت بسمة» العلاجية يأتي امتداداً لمسيرة خير بدأها الصندوق مع المؤسسة منذ سنوات».

وأعرب عن فخره بالشراكات الإنسانية مع المؤسسات الوطنية الأمر الذي يدفع المؤسسة لتقديم المزيد من العطاء ومد يد العون والمساعدة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

وأوضح الخوري أن التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية يأتي ضمن سلسلة من الشراكات المجتمعية التي قامت بها المؤسسة خلال الأعوام السابقة، حيث حرصت على توسيع خططها الاستراتيجية في مجال المسؤولية الاجتماعية لتغطي الشرائح كافة من خلال الشراكة مع المؤسسات الوطنية.

ومن جهته قال محمد سيف السويدي: رغم أن نشاطات الصندوق الرئيسية تتركز على تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية من خلال تقديم القروض الميسرة وإدارة المنح الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول إلا أنه يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية الشاملة في الدولة.