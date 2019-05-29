عبدالله وعلي بن سعود المعلا يشاركان في إفطار جماعي بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

شارك الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين في حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم أول من أمس لموظفي الدائرتين بمناسبة الشهر الفضيل وتزامناً مع «عام التسامح».

حضر الإفطار الذي أقيم في قاعة المرجان بأم القيوين عبيد سلطان طويرش القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين وخليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية وسالم خلفان بن حسين مدير بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا ومديرو القطاعات والإدارات ورؤساء الأقسام بدائرتي البلدية والمالية. وأكد الشيخ علي بن سعود المعلا أن مأدبة الإفطار الجماعي تهدف إلى تحقيق الألفة والروح الاجتماعية بين المسؤولين والموظفين ودعم أواصر الانتماء والتواصل الاجتماعي بين الجميع بما ينعكس إيجاباً على الأداء العام.