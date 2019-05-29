بلدية أبوظبي تدرّب مهندسيها على تقنية المحاكاة الافتراضية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة مبادرة تستهدف تدريب مهندسي البلدية على مهارات استخدام تقنية المحاكاة الافتراضية VR، وذلك لتسخيرها في دعم متطلبات السلامة والصحة والتوعية بالمخاطر بالمواقع الإنشائيــة، ضمن قطاع البناء والإنشاء.

وأكدت البلدية أنه مع إمكانات العالم الافتراضية يمكن إنشاء التجارب الافتراضية المحاكية للواقع تماماً، ويستطيع المتدرب الدخول بهذه التجربة أو السيناريو المصمم حسب طبيعة الغرض، وهذا يفيد في نقل الواقع الحقيقي قبل النزول إليه، مشيرة إلى حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على الارتقاء بكفاءة العاملين فيها بهدف تقديم أفضل الخدمات من خلال استثمار وتوظيف أحدث التقنيات.