50 موقعاً لاستقبال التبرعات في العين

المصدر: ■ العين ـ جميلة إسماعيل

نظمت هيئة الهلال الأحمر بفرعها في مدينة العين حملة إنسانية لجمع التبرعات المادية والعينية وذلك في الجيمي مول لدعم ومساندة الأوضاع الإنسانية لأطفال ونساء الروهينجا، وتخفيف معاناتهم، وتحسين ظروفهم الراهنة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة والتي تأتي امتداداً للجهود التي ظلت تبذلها الإمارات للحد من معاناة اللاجئين وصون كرامتهم الإنسانية، إذ تم تحديد 50 موقعاً موزعاً في شتى أنحاء العين، وتتراوح بين مراكز ومحال تجارية، ومصارف، وغيرها.

وقال سالم الريس العامري مدير الهيئة بفرعها في العين في حديثه لـ«البيان»: «تأتي حملة «الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا التي أطلقتها دولة الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في التعامل مع أزمة اللاجئين الروهينجا من خلال الاستجابة الطارئة إزاء الاحتياجات المتزايدة في مجال الصحة والتعليم وتوفير الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي للاجئين، ولا سيما أن أغلبيتهم العظمى من الأطفال والنساء».

وأضاف: «تؤمن دولة الإمارات دائماً وأبداً بقيم الإنسانية والتسامح، وتواصل دائماً تنفيذ المبادرات والحملات الإنسانية التي تستهدف توفير مقومات العيش الكريم للاجئين الروهينجا.

الأمر الذي يؤكد أيضاً وقوف دولة الإمارات مع الشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات». آملاً التفاعل الإيجابي مع الحملة في مدينة العين، استجابة لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة في الدولة في توفير حماية أكبر ورعاية أوفر للاجئين وأسرهم في هذه المرحلة الحرجة بالنسبة لهم. منوهاً في الوقت ذاته بأن الحملة لاقت إقبالاً كبيراً في العين، حيث تبرع حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي بمبلغ قدره 3 ملايين و500 ألف درهم. في حين تبرع أبناء ابن حمودة بمبلغ 100 ألف درهم، وغير ذلك من المبالغ التي قدمها كبار المحسنين.