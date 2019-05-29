«الأعمال الخيرية» تدعم الأسر المتعففة بـ 4.2 ملايين درهم

المصدر: ■ عجمان - وام

قدمت هيئة الأعمال الخيرية دعماً لـ 3320 شخصاً من الأسر المتعففة، خلال شهر رمضان الجاري بقيمة 4.2 ملايين درهم كمساعدات من خلال مشاريع وبرامج الهيئة الخيرية المتمثلة في زكاة المال والمير الرمضاني وكسوة العيد والأجهزة الكهربائية والمساعدات النقدية.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية أن رؤية الهيئة في المساهمة الفاعلة والمتميزة في بناء عالم أفضل وحياة كريمة للإنسان يسود فيها السؤدد والعزة والكرامة في شتى ضروب الحياة المختلفة والمتباينة.

حيث تقوم الهيئة بأعمالها الخيرية انطلاقاً من المبادئ السامية، التي نادى بها ديننا الحنيف واستناداً إلى التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بضرورة تحقيق المبادئ الإنسانية السامية، من خلال تقديم المساعدات للفقراء والأيتام والأرامل والمرضى من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي للهيئة إن دعم الأسر المتعففة من أولويات عمل الهيئة من خلال خطط استراتيجية تضع المتعففين في مقدمة قائمة المساعدات.