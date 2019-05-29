تعرف على أهم جراحي قلوب الأطفال

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

سجّل الدكتور عبيد الجاسم حضوراً استثنائياً في تخصص علاج قلوب الاطفال محلياً، وانتشر اسمه وذاع صيته عالمياً لقيادته فريق مبادرة «نبضات» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عام 2007، بالتعاون ما بين هيئة الصحة في دبي ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية.

وقد قامت «نبضات» بعلاج أكثر من 2000 طفل من التشوّهات الخلقية التي تصيب الأطفال منهم 50% تقريباً داخل الدولة و50% من خلال الحملات الخارجية التي تنظمها المبادرة سنوياً والتي تصل إلى 5 حملات.

ويعد الدكتور عبيد الجاسم الأول على مستوى الدولة في هذا التخصص، حيث تخصص في جراحات قلوب الأطفال، وهو اختصاص نادر عالمياً، وعدد مَن تخصصوا فيه من أبناء الدولة يعدّ على الأصابع، منهم اثنان فقط يمارسان المهنة حالياً.

تخرج الدكتور عبيد في كلية الطب جامعة جوتنبرغ بالسويد، ثم انتظم في برنامج الطب المقيم في الجراحة العامة داخل هيئة الصحة في دبي، ونجح في الحصول على شهادة البورد السويدي في جراحة القلب والصدر من مستشفى سالجرسنكا الجامعي في السويد.

وتميز الدكتور عبيد الجاسم في تخصصه، وحصل على العضوية الفخرية في جراحة القلب من المستشفى السويدي، ما أتاح له إجراء جراحات قلبية في المستشفى في أي وقت.

أسباب

وقال الدكتور عبيد الجاسم إن نسبة الإصابة بتشوهات القلب الخلقية تصل إلى 8 من كل 1000 طفل عالمياً، لافتاً إلى أن الهند تشهد ولادة 400 طفل سنوياً بتشوهات قلب خلقية، يعالج منهم 40 ألفاً سنوياً، كما تشهد أفريقيا ولادة 350 ألف طفل، وآسيا 750 ألف طفل، لافتاً إلى أن «نبضات» تحاول الوصول سنوياً إلى أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال لعلاجهم مجاناً، خاصة أن عمليات القلب تعتبر مكلفة جداً، وكثير من الأهالي لا يستطيعون تحمّل تكاليف العلاج.

وقال الدكتور عبيد الجاسم إن هناك عدة أسباب لتشوهات قلوب الأطفال، منها أسباب وراثية أو زواج الأقارب، إضافة إلى تناول الأم الأدوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل عن طريق الخطأ، أو الالتهابات أو الفيروسات التي تصيب الأم أثناء الحمل.

مستهدفات

وقال الدكتور عبيد الجاسم إن تركيز «نبضات» ينصبّ الآن هذا العام بمناسبة عام التسامح على الدول الفقيرة، لافتاً إلى أن الوجهات القادمة لـ «نبضات» ستكون في الهند وموريتانيا.

وأوضح أن أجمل لحظات العمر التي يعيشها تكمن في إعادة البسمة للأهل الذين مكثوا لسنوات يشاهدون طفلهم يتلوى من الألم نتيجة أوضاعهم المادية، أو لضعف الإمكانيات في المستشفيات القريبة، وتمكنه بفضل الله أولاً من إنقاذ حياة طفل كان مهدداً بالموت في أي لحظة.

وأوضح أن عدد أطباء قلوب الأطفال على مستوى العالم يعتبر نادراً نظراً لصعوبة التخصص، وخطورة هذا النوع من العمليات والتجهيزات المكلفة التي تحتاجها غرف العمليات.

وأشار إلى أن «نبضات» تعالج المواطنين من خلال الحملات التي تنفذها في مستشفى دبي وتتحمل تكاليفها هيئة الصحة في دبي، فيما تتكفل علاج الوافدين في الدولة والحملات الخارجية مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية