محمد بن زايد يستقبل وفد موظفي وزارة شؤون الرئاسة وجموع المهنئين بشهر رمضان

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البطين .. وفد موظفي وزارة شؤون الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

و تبادل سموه التهاني مع الموظفين داعين الله عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن و الأمان و أن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " ليواصل مسيرة الخير و النماء و النهضة الشاملة على امتداد ربوع وطننا الغالي.

حضر مجلس قصر البطين سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء وفد موظفي وزارة الرئاسة وتمنى لهم دوام التوفيق والتميز في عملهم وأداء مهامهم ومسؤولياتهم في خدمة وطنهم و الإسهام في تحقيق أهداف الدولة وتطلعاتها المستقبلية.. إلى جانب إبرازهم الوجه الحضاري لدولة الإمارات و ما وصلت إليه من نهضة وتنمية و تطور بفضل رؤية قيادتها الحكيمة.

وأضاف سموه أن الكفاءات الوطنية المؤهلة ومنظومة الجهود المخلصة و العمل بروح الفريق الواحد في مختلف القطاعات .. الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تميزها وتطورها وتقدمها نحو المستقبل.

من جانبه ثمن الوفد الدعم الذي يحظون به من قبل قيادة الدولة الحكيمة و الذي يسهم في انجاز مهامهم ومسؤولياتهم بتميز وكفاءة وجودة وبكل دافعية وتفان واخلاص .. معربين عن فخرهم واعتزازهم بخدمة وطنهم ومواطنيهم.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جموع المواطنين المهنئين بشهر رمضان المبارك.

و تبادل سموه التهاني مع الجميع بهذه المناسبة المباركة .. داعين الله عز وجل أن يحفظ وطننا آمنا مستقرا مزدهرا وأن يديم عليه الخير والرخاء في ظل قائد مسيرته المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ".