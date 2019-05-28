قرقاش: السياسة الخارجية للإمارات تتميز بالحكمة والمصداقية والشفافية

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم أن السياسة الخارجية للإمارات تتميز بالحكمة والمصداقية والشفافية والادراك الواعي لطبيعة المحيط الإقليمي والدولي.

وقال معاليه في حسابه على تويتر " السياسة الخارجية الناجحة أساسها الشفافية مع الأخ والصديق والحكمة وحسن التدبير في إدارة العلاقات مع الدول، وهي مرآة للنجاح الأمني والتنموي وشبكة العلاقات والصداقات، فلا يمكن للسياسة الخارجية إلا أن تكون إنعكاسا لعقلانية التوجه ولتماسك البيت الداخلي."

وأضاف"تميزت السياسة الخارجية للإمارات بالحكمة والمصداقية والشفافية وإدراك واع لطبيعة المحيط الإقليمي والدولي، وكم حضرت من الإجتماعات التي أدركت من خلالها حجم التقدير والإحترام لرأي قيادتنا وتشخيصهم للملفات والتطورات. النموذج الناجح ينتج سياسة خارجية ناجحة".