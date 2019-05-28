الإمارات تجدد أمل الطفلة ماهينة في الحياة

المصدر: دبي – وائل نعيم

ماهينة طفلة طاجكستانية كانت لا تسطيع أن تلعب مع أقرانها لأنها مصابة برباعية فالو وهي حالة نادرة ناتجة عن مزيج من أربعة عيوب في القلب.

وأستطاع فريق مبادرة نبضات لعلاج قلوب الأطفال التي تنضوي تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن يعيد الأمل لهذه الطفلة من خلال إجراء عملية لها وعلاجها قبل نحو عامين عندما كانها عمرها 5 سنوات.

وتقدمت الطفلة ماهيتا بالشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مبادرته العالمية لرعاية ومساعدة المرضى والمحتاجين حول العالم، والتي تزرع الامل وتستنهض الهمم من أجل غد أفضل للانسانية، وذلك خلال مشاركتها في حفل الإعلان عن نتائج تقرير 2018 لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مساء اليوم في اوبرا دبي، وقالت إنها أصبحت تمارس حياتها بشكل طبيعي، بعد أن أجرى لها الفريق الطبي الاماراتي العملية.

وبعد أن انتهت ماهينة من كلمته نزلت عن المنصة واتجهت نحو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتشكره فاحتضنها سموه في لفتة أبوية مؤثرة.

وأوضح الدكتور عبيد الجاسم، رئيس الفريق الطبي لمبادرة " نبضات " العالمية لعلاج قلوب الأطفال، واستشاري أمرض القلب: أن الفريق الذي ذهب إلى طاجكستان لديها خبرات ويعرف كيف يتعامل مع هذه الحالات ويفضل أن تجرى العملية لمثل هذه الحالة في السنة الاولى والثانية حتى لا يكون القلب متعباً، منوها بأن عملية الطفلة ماهينة، استمرت نحو8 ساعات 4 ساعات للعملية والبقية للتحضير للعملية والإفاقة في العناية المركزة بعد الجراحة، حيث تكللت العملية بالنجاح، وأصبحت الطفلة تمارس حياتها بشكل طبيعي وتسطيع اللعب مع اصدقائها.

وتابع: الفريق الطبي الذي شارك في الحملة الأولى في طاجكستان، كان مؤلف من 25 فردا بين أطباء وفنين وممرضين، وأجرينا فحوصات طبية لنحو 300 طفل وطفلة، وأجرينا الجراحة لـ 67 منهم قبل سنة ونصف، وبعد الانتهاء من الجراحات، وجدنا مزيد من الطلبات للفريق الطبي، لأجراء مزيد من الجراحات، وقبل شهر اجرينا 102 عملية .

وأعلن الجاسم، ان الفترة المتبقية من العام الجاري، ستشهد تنظيم حملتين جديدتين لعلاج قلوب الأطفال، واحد منهم في شهر يوليو المقبل، وتذهب إلى الهند، والثانية في شهر نوفمبر المقبل، وتذهب إلى موريتانيا.

وأشار إلى أن نبضات اجرت حوال 2000 عملية منذ انطلاقها حتى الان ، واجرينا 11 حملة خارج الدولة،لافتا إلى أن أكثر المشاكل التي يعالجها فريق المبادرة في اسيا وافريقا بسبب ضعف الامكانيات .