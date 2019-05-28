محمد بن راشد: نسعى لصناعة أمل جديدة في عالمنا العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2018، المؤسسة العربية والإقليمية الأكبر من نوعها في العمل الإنساني الشامل والمتكامل، والتي تضم تحت مظلتها 33 مؤسسة ومبادرة تغطي كافة مجالات العمل الإنساني والتنموي، حيث بلغ حجم الإنفاق الإجمالي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 1.5 مليار درهم إماراتي على جميع المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية والمجتمعية والتنموية والمعرفية والثقافية والتمكينية استفاد منها أكثر من 70 مليون شخص في 86 دولة.

كاميرا #البيان تنقل لكم الأجواء داخل #دبي أوبرا حيث يترقب الجميع إطلاق تقرير الأعمال السنوي لمبادرات #محمد_بن_راشد آل مكتوم العالمية وحضور كبير لمواكبة الحدث الذي ينير خطوات #الإمارات في صناعة أمل جديد في العالم العربي. @MBRInitiatives



#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3xz2Q7Sns4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ مايو ٢٠١٩

جاء ذلك أثناء الحفل السنوي الذي أقامه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لفريق عمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في أوبرا دبي، حضرته الفرق العاملة والتطوعية تحت مظلة المؤسسة حيث أطلق سموه تقرير الأعمال السنوي للمؤسسة، ترأس خلاله اجتماع مجلس الأمناء.

وتندرج المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية والمجتمعية والتنموية التابعة للمؤسسة تحت خمسة محاور رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة وابتكار المستقبل والريادة وتمكين المجتمعات.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير السنوي لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2018، بلغ حجم الإنفاق الكلي على مبادرات نشر التعليم والمعرفة 628 مليون درهم استفاد منها أكثر من 41 مليون شخص؛ كما بلغ حجم الإنفاق على مبادرات الرعاية الصحية ومكافحة المرض 312 مليون درهم استفاد منها13.1 مليون شخص؛ في حين بلغ حجم الإنفاق على المساعدات الإنسانية والإغاثية 271 مليون درهم استفاد منها 11.9 مليون شخص؛ وبلغ حجم الإنفاق على قطاع ابتكار المستقبل والريادة 131 مليون درهم، واستفاد من مشاريع وبرامج هذا القطاع 640 ألف شخص؛ فيما كان نصيب المبادرات والمشاريع المنضوية ضمن محور تمكين المجتمعات 126 مليون درهم من إجمالي الإنفاق، واستفاد منها 3.2 مليون إنسان.

الآن.. انطلاق حفل إطلاق تقرير مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بحضور #محمد_بن_راشد والفرق العاملة والتطوعية تحت مظلة المؤسسة ووسائل الإعلام.@HHShkMohd @MBRInitiatives #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2xn7mpfwoo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن "دولة الإمارات بقيادة أخي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تواصل مسيرتها المستمدة من نهج زايد في ترسيخ العطاء الإنساني، ونحن نؤمن بأنه كلما زاد عطاؤنا من أجل خير البشرية كلما أفاض الله على بلادنا بالخير والازدهار".

شاهد.. فيديو مصور يستعرض المبادرات والمشاريع الإنسانية والتنموية التي قامت بها مؤسسة مبادرات #محمد_بن_راشد آل مكتوم العالمية والتي تندرج تحت 5 محاور: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة وابتكار المستقبل والريادة وتمكين المجتمعات. pic.twitter.com/6IEXf3Q2BV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وأضاف سموه أن "دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح والأخوة الإنسانية.. وهي تواصل مد يد العون والمساعدة للبشرية من دون تمييز بين عرق ولون ودين".

وذكر سموه: "مؤسسة المبادرات تمثل رؤيتنا لمحاولة الدفع باتجاه استئناف المسيرة الحضارية في عالمنا العربي"، مؤكداً سموه: "نسعى لصناعة أمل جديدة في عالمنا العربي.. وتحسين حياة الناس.. وإيصال رسالة إمارات الخير لكل العالم".

ولفت سموه: "هدفنا صناعة الأمل وبناء المستقبل للإنسان أينما كان، عبر تلبية احتياجات الناس والمجتمعات".

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالنتائج التي حققتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية خلال العام 2018، والتي استفاد منها عشرات الملايين من البشر حول العالم، كما أثنى على الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتائج، وقال سموه: "أشكر فريق عملي الإنساني.. أنا فخور بهم وبما أنجزوه في خدمة الإنسانية .. وفخور أيضاً بروح المنافسة على عمل الخير بين المؤسسات الإنسانية المنضوية تحت مظلة المبادرات".

مهينة.. طفلة من طاجيكستان تعاني من تشوهات في القلب منذ ولادتها. تكفلت مؤسسة مبادرات #محمد_بن_راشد العالمية بعلاجها وشفيت الطفلة وهي بعمر 5 سنوات. تابعوا قصتها في هذا الفيديو. @MBRInitiatives #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/G82247OQ1C — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وتابع سموه: "كما تعودنا في المجالات كافة.. هدفنا المراكز الأولى في العمل الإنساني، ولهذا الغرض أطلقنا مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتحقيق التكامل والتنسيق بين المبادرات الإنسانية والتنموية والاجتماعية التي احتضناها على مدى عشرين عاماً من عملنا، بهدف تعظيم أثرها ومضاعفة طموحها وتوحيد أهدافها ورؤاها بما يتناسب مع تحديات المرحلة التي يمر بها عالمنا العربي والعالم ككل.. واليوم تؤكد البيانات والأرقام أننا نسير في الاتجاه الصحيح ".

من جهته، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نائب رئيس مجلس الأمناء عن اعتزازه بتواصل الإنجازات التي تحققها المشاريع والبرامج والمؤسسات المنضوية تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وقال سموه: "بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تثبت الإنجازات التي حققتها المؤسسة في عام 2018 بالأرقام والحقائق أن الاستثمار في صناعة الأمل وتحسين حياة الناس هي الخيار الأمثل من أجل غد أفضل للإنسانية".

وأضاف سموه أن: "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تترجم رؤية محمد بن راشد لبناء إطار عمل مؤسسي ومستدام للعمل الإنساني والإغاثي والمجتمعي بكل أشكاله"، مؤكداً سموه: "صناعة الأمل وثقافة العطاء الإنساني في إمارات الخير تشكل جزءاً أساسياً من نسيج ثقافتنا وهويتنا فكراً وممارسة".

الطفلة مهينة على خشبة مسرح مبادرات #محمد_بن_راشد آل مكتوم العالمية وتوجه الشكر لـ #محمد_بن_راشد على تكفله بعلاجها وتمكنها من مشاركة قصتها مع الحضور. @HHShkMohd @MBRInitiatives #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kMwuXEmauP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وختم سموه: "أجمل أنواع الأعمال وأنبلها تلك التي تستهدف صناعة التغيير الإيجابي في العالم".

في مشهد أبوي يفيض بالحنان.. #محمد_بن_راشد يحتضن الطفلة الطاجيكية مهينة خلال حفل إطلاق تقرير مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. @HHShkMohd #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7VXzgIAPXz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ مايو ٢٠١٩

في ختام فعالية إطلاق تقرير الأعمال السنوي لمؤسسة مبادرات #محمد_بن_راشد آل مكتوم العالمية.. #محمد_بن_راشد يحتضن الطفلة مهينة ويتحدث معها قبيل مغادرة سموه #دبي أوبرا. @MBRInitiatives#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uAaElybnhX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ مايو ٢٠١٩

على مائدة الإفطار.. كاميرا #البيان تلتقي الطفلة الطاجيكية مهينة غانييفا ووالدتها فاريشتا والتي قالت بإن ابنتها قبل العملية لم تكن تستطع التنفس، لكنها الآن بحالة صحية جيدة بفضل الله ودعم صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد. @HHShkMohd @MBRInitiatives #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/chR3SmpZOS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ مايو ٢٠١٩

الجراح الإماراتي د. عبيد الجاسم رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى #دبي الذي أشرف على حالة الطفلة مهينة يتحدث لـ #البيان عن رحلة علاج الطفلة الطاجيكية التي كانت تعاني من مشاكل في القلب.@MBRInitiatives #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MqLlwRoo2z — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ مايو ٢٠١٩