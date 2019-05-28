بالفيديو.. شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر "الألعاب النارية" في العيد

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب النارية التي يتداولها الأطفال خلال شهر رمضان المبارك والأعياد.

ودعا العميد سالم حمود البلوشي، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ، الأسر إلى الإنتباه لما قد يلحق الضرر بأبنائهم (لا سمح الله) من المفرقعات والتي تؤدي إلى تعرضهم لإصابات خطرة، فضلاً عن مخاطر الغازات المنبعثة منها وما تحمله من مواد ضارة تؤثر على الجهاز التنفسي.

وأوضح أن الألعاب النارية، تؤدي إلى أضرار مادية وتلوث بيئي أو حرائق وقد تهدد سلامة أفراد المجتمع، وتلحق الأذى بالآخرين، وتسبب أصوات مزعجة تثير الهلع لسكان الاحياء، وتزعج المرضى وكبار السن.

وقال المقدم سيف علي الحافري الكتبي، رئيس قسم المتفجرات التجارية، أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الإتجار.

