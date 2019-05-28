مناقشة «التوظيف الهندسي بين التعليم الأكاديمي والتدريب الميداني»

المصدر: دبي - البيان

نظّم مجلس شباب وزارة تطوير البنية التحتية، في مشروع إنشاء وإنجاز القيادة العامة لشرطة الشارقة، جلسة حوارية بعنوان «التوظيف الهندسي بين التعليم الأكاديمي والتدريب الميداني»، وذلك بحضور المهندسة نادية مسلم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، ومشاركة عدد من مجالس الشباب للمؤسسات الرائدة على مستوى الدولة.

وسلّطت الجلسة الحوارية الضوء على عدد من القضايا الرئيسية التي تخدم التوجه الهندسي المستقبلي لدولة الإمارات ووزارة تطوير البنية التحتية أبرزها مستقبل الهندسة وتنوع التخصصات، إلى جانب سبل تحقيق التوازن بين الجنسين في العمل الهندسي، وعوامل جذب الكوادر الهندسية المطلوبة في المجتمع الهندسي، فضلاً عن مناقشة عوامل التوازن بين التعليم الأكاديمي والتدريب الميداني.