حصة بوحميد وهيفاء أبو غزالة تناقشان تمكين المرأة بالمشاركات والمؤتمرات الدولية

المصدر: دبي – البيان

استقبلت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة انعكاس المؤتمرات والمشاركات على المناقشات والرؤى الخاصة بحقوق المرأة العربية والدولية.

وخلال اللقاء الذي عُقد في ديوان الوزارة بدبي بحضور ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات،

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أهمية التنسيق مع مؤسسة وطني، لإنجاز بعض الدراسات النوعية التي من شأنها أن تثري تطلعات الوزارة، وتحقق المزيد من الإيجابية والواقعية على أداء وحضور المرأة الإماراتية في المؤتمرات والمشاركات العربية والدولية.