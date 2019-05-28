«الصحة» تُدرج 5 مؤشرات لتعزيز ريادة الدولة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أدرجت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 5 مؤشرات صحية حيوية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتمكين متخذي القرار من تطوير استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، في إطار استشراف مستقبل الرعاية الصحية والتمكين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك مع انعقاد ورشة العمل التي نظمتها الوزارة في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مؤخرا، بحضور خبير متخصص من منظمة الصحة العالمية، حيث تركزت الورشة على آلية حساب مؤشرات متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، متوسط العمر الصحي ومؤشرات الوفيات ومؤشرات الخصوبة، التغطية الصحية الشاملة، وذلك بمشاركة دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة دبي وجميع المراكز الإحصائية في الدولة.

بيانات

وأكدت علياء زيد حربي مدير مركز الإحصاء والأبحاث بالوزارة على أهمية المؤشرات الصحية المدرجة، التي تتناسب مع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية، وتسهم بتعزيز المكانة الريادية للدولة في التقارير الصحية العالمية، مشيرة إلى أن البيانات الإحصائية تعتبر ذات أهمية حيوية في آليات صنع القرار بوصفها عاملاً مؤثراً في رسم السياسات الحكومية وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال الدور الذي تلعبه الأرقام والإحصاءات في صياغة الرؤية المستقبلية .

جودة

وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "سعدنا باستضافة خبير منظمة الصحة العالمية الدكتور هنري فيكتور والمشاركين في ورشة العمل المتخصصة حول آلية حساب مؤشرات متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، المتوسط العمر الصحي ومؤشرات الخصوبة، إضافة إلى مؤشر التغطية الصحية الشاملة، والتي تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتطوير النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.