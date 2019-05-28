«معاً» تحث الشباب على إطلاق أفكار مبتكرة لمشاريع اجتماعية

المصدر: أبوظبي - البيان

حثّت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، الشباب وروّاد العمل الاجتماعي الباحثين عن فرص عمل لها أثر اجتماعي إيجابي، على المشاركة والتسجيل في مبادرتها؛ حاضنة معاً الاجتماعية؛ الرامية إلى المساهمة في تنمية المشاريع الاجتماعية الناشئة في إمارة أبوظبي.

وتعتبر حاضنة «معاً» الاجتماعية، مبادرة أولى من نوعها في أبوظبي، وتوفر فرصة فريدة للشباب وروّاد الأعمال لتطوير أفكارهم المبتكرة وتنميتها، لتصبح مؤسسات اجتماعية أو منشآت أهلية تحقق أثراً اجتماعياً إيجابياً وواضحاً في الإمارة.

وتقدم «حاضنة معاً الاجتماعية» الدعم اللازم لعشرة فرق فائزة تتكون من 2-3 أفراد طيلة فترة دورة البرنامج التي تستمر لمدة ستة أشهر، حيث يتم اختيار الفائزين حسب معايير محددة ومساعدتهم على تطوير أعمالهم ومشاريعهم الاجتماعية.

ويستفيد المشاركون من الإرشاد والتوجيه والتمويل والمكاتب وخبرات العمل وسهولة الوصول إلى المستثمرين، بالإضافة إلى فرصة التواصل مع الخبراء والمتخصصين وإمكانية تطوير مهاراتهم من خلال ورش العمل وبرامج التدريب.

مهارات

وتطمح هيئة «معاً» إلى استقبال طلبات التسجيل في البرنامج من الشباب ورواد الأعمال والطلاب والمتخرجين في أبوظبي والإمارات وباقي أنحاء العالم، ممن يتمتعون بمهارات في مجال الابتكار والبحث ويمكن الاستفادة من مهاراتهم».

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «يمثل العمل المجتمعي والقطاع الثالث فرصة حقيقية بالنسبة للشباب لبناء مسيرة مهنية واعدة وناجحة، إلى جانب تحقيق طموحهم في رد الجميل للوطن والمساهمة في تحقيق النفع العام للمجتمع».

وينتهي استقبال طلبات التسجيل في برنامج حاضنة معاً الاجتماعية يوم 13 يونيو، ويجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فما فوق، وأن يكون مقيماً في أبوظبي أو مستعداً للانتقال إليها.

التزام

يتوجب على المشتركين الالتزام بتطوير أفكارهم المبتكرة إلى أعمال اجتماعية خلال فترة الحاضنة وتستمر لمدة ستة أشهر. وتركز الدورة الأولى من البرنامج على وضع الحلول المبتكرة التي تحقق الفائدة لأصحاب الهمم وتعمل على تحسين مستوى حياتهم وعطائهم ودمجهم في المجتمع.