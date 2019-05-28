مستشفى دبي ينقذ مريضاً يعاني سرطان الحنجرة

المصدر: دبي - البيان

تمكن أطباء هيئة الصحة بدبي من إنقاذ حياة مريض نيجيري في العقد السادس من العمر كان يعاني ورماً سرطانياً في الحنجرة، تسبب في انسداد مجرى التنفس، وصعوبة في البلع، حيث تم استئصال كامل الحنجرة وأجزاء من البلعوم والغدة الدرقية وعضلات الرقبة في عملية كبرى استغرقت (4) ساعات متواصلة تكللت بالنجاح التام.

وكان المريض القادم إلى دبي للسياحة الصحية قد راجع العديد من المستشفيات الخاصة في الدولة لإجراء العملية، ولكنها اعتذرت عن إجرائها لدقتها وخطورتها على حياة المريض إلى أن لجأ لمستشفى دبي الذي باشر بإجراء الفحوص اللازمة من خلال أطباء وحدة جراحة الرأس والعنق بقسم الأنف والأذن والحنجرة.

والتي أظهرت وجود ورم سرطاني غير قابل للعلاج الإشعاعي أو الكيماوي، ما تطلب التدخل الجراحي واستئصال كامل الحنجرة مع أجزاء من الغدة الدرقية والبلعوم وعضلات الرقبة المحيطة بالحنجرة في عملية دقيقة.

وتعد العملية التي تم إجراؤها تحت التخدير العام من العمليات الكبرى التي تتطلب الكثير من الخبرة والمهارة الطبية، لتفادي المضاعفات المحتملة لها، حيث يتم إجراؤها عادة في المراكز الطبية المتقدمة لخطورتها على الحياة، وحاجة المريض للعلاج الإشعاعي، وللمتابعة الدورية بعد العملية.

نجاح

وأكد أطباء وحدة جراحة الرأس والعنق بمستشفى دبي النجاح التام الذي تكللت به العملية، وعودة المريض إلى تناول الطعام والشراب بعد عشرة أيام فقط من إجراء العملية التي قام بها فريق طبي متكامل ومتخصص في هذا المجال بالتعاون مع الأقسام الأخرى في المستشفى كقسم التخدير والتمريض والأشعة.

مشيرين إلى أن هذه العملية تعد الثانية من نوعها التي يقوم المستشفى بإجرائها بعد العملية الأولى التي كانت قبل عامين لمريض مواطن يعاني من سرطان الحنجرة.

قدرة تنافسية

أكد الأطباء أن إجراء مثل هذا النوع من العمليات يعكس القدرة التنافسية لهيئة الصحة بدبي ومدى التقدم الذي وصلت إليه إمارة دبي في هذا المجال، وجهودها المستمرة للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الطبية المقدمة، والتي عززت من سمعة ومكانة دبي على خارطة السياحة الصحية.