شرطة الفجيرة تبحث الاستعدادات والترتيبات لعيد الفطر

المصدر: الفجيرة - وام

وجه اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بتكثيف وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، وتركيزها على المناطق السياحية في الإمارة التي يكثر التوافد عليها أثناء إجازة العيد.

كما وجّه خلال اجتماع عقد في مكتبه مع المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة خلال إجازة عيد الفطر السعيد بتوفير القوة اللازمة لتأمين حركة السير، وتأمين مناطق تجمع العائلات وتقديم كل المساعدات والخدمات الشرطية للزائرين، والحرص على حفظ الأمن والاستقرار في الإمارة.

وأكد أن جميع مراكز الشرطة مستعدة للتعامل مع الأحداث كافة، وتقديم الخدمات الأمنية للجمهور.