سفارتنا في لندن تحيي ليالي رمضان بإفطار جماعي

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

أقامت سفارة الدولة في لندن مأدبة إفطار لمواطني الدولة المبتعثين للدراسة والعلاج مع أسرهم، كما حضر المأدبة عدد من نواب السفراء للدول العربية الشقيقة لدى المملكة المتحدة.

وجرى خلال الأمسية الرمضانية وبالتعاون مع مجموعة من الطلبة الإماراتيين المبتعثين، تنظيم مسابقات شعبية وبرامج ترفيهية وتكريم الفائزين، الأمر الذي أضفى جواً من المحبة والسعادة والتآلف بين أفراد الأسرة الإماراتية، كما عبر المواطنون عن ترحيبهم وسعادتهم بهذه المبادرة الكريمة في شهر العطاء والتآلف وتعزيز القيم وأواصر الترابط في الغربة.

ترحيب

ومن جهتها ألقت روضة العتيبة، نائب رئيس البعثة كلمة ترحيبية بالحضور، أكدت فيها أن تنظيم هذا الإفطار يأتي بناءً على حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام الكبير بمتابعة شؤون مواطني الدولة ورعايتهم في الخارج.

وبدورها أكدت هاجر أحمد البيرق رئيس قسم الخدمات القنصلية في سفارة الدولة في لندن، حرص السفارة في شهر الرحمة والخير وللسنة الثانية على التوالي دعوة أبناء الوطن المبتعثين للعلاج أو الدراسة لمأدبة الإفطار،.

وقالت: «حرصنا نحن كدبلوماسيين في البعثة على الحضور مع أسرنا واستقبال وتهنئة المواطنين وفتح مجال الحوار لمعرفة احتياجاتهم والسعي لخدمتهم، وما يميز الحدث هذا العام مشاركة الدبلوماسيين في السفارات العربية، وكذلك الموظفين المحليين في البعثة وملحقياتها، الأمر الذي ساهم في رسم صورة رائعة للأخوة والمحبة والتسامح بين الحضور الذين تبادلوا التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل».

مشاركة

وشارك المجلس العالمي للشباب في المملكة المتحدة في الإفطار الجماعي، حيث ساهم أعضاء المجلس في إعداد فقرة «فزعة»، والتي كانت تتمثل في لعبة مبتكرة باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية، اعتمدت اللعبة على تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.

وعبر الطلبة المبتعثون عن بالغ سعادتهم بالأمسية الرمضانية، وامتنانهم للقيادة الرشيدة لدعمها الدؤوب لأبنائها في داخل الوطن وخارجه.