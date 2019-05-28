العفاسي يؤم 10 آلاف مصلٍ في صلاة القيام

المصدر: دبي - البيان

أدى 10 آلاف و400 مصلٍ صلاة القيام خلف فضيلة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، إمام الجامع الكبير بدولة الكويت، منهم 5 آلاف بمسجد الراشدية الكبير ليلة 21 رمضان، و5 آلاف و400 مصلٍ بمسجد الشيخة هند بنت جمعة آل مكتوم بزعبيل ليلة 22 رمضان.

وحل العفاسي ضيفاً للمرة السابعة ضمن فعاليات «رمضان دبي» الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «رمضان دبي تراحم وتعايش».

وقال الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية: «يتوافد المصلون في العشر الأواخر من الشهر الفضيل لما لها من مزايا تفضلها عن غيرها من ليالي الشهر الفضيل فهي أفضل عشر ليالٍ للعبادة والعمل الصالح، وكان للعشر الأواخر من رمضان عند النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أهمية خاصة، ولهم فيها هدي خاص.

فقد كانوا أشد ما يكونون حرصاً فيها على الطاعة والعبادة والقيام والذكر، وغيرها مما كان يحرص عليه الأولون، وينبغي علينا الاقتداء بهم. وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.

ومن جانبها أوضحت شيخة المري رئيس فريق الإعلام والاتصال باللجنة المنظمة لفعاليات رمضان دبي: «إن ملتقى راشد بن محمد الرمضاني استضاف 21 قارئاً من خارج الدولة و102 قارئ من داخل الدولة، وتعد الفعالية واحدة من أبرز فعاليات رمضان دبي على مستوى الخليج والعالم العربي.

لافتة إلى أن النصف الأول من الشهر الفضيل شهد استضافة كوكبة من كبار قراء العالم الإسلامي على أرض دبي لإحياء سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، وتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم العربي والإسلامي من أبرزهم: القارئ مشاري بن راشد العفاسي، سعد بن سعيد الغامدي، إدريس أبكر، عادل عبد الله ريان، وديع اليمني، حمزة الفار وقتيبة الزويد.

وأضافت المري: «أن من أبرز قراء العشر الأواخر في الشهر الفضيل هم: القارئ ورابوف سيراتولو، فهد واصل المطيري، محمد مبارك الفاو وأحمد بن شار الشيخي، ومن داخل الدولة كل من القارئ: عمر بن عبدالعزيز الكندي، وأحمد موسى البلوشي، وإسماعيل البريمي، وطارق حتوت، وأحمد عبد الرحمن الشارد.

وكرم الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، وأهدى له تحيات الدائرة وسلمه شهادة شكر وتقدير.