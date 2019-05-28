بنك الإمارات للطعام يوزع 120 ألف وجبة إفطار

المصدر: دبي - البيان

وزع بنك الإمارات للطعام خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 120 ألف وجبة إفطار، بمشاركة العديد من الرعاة والداعمين.

وقال داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، مدير عام بلدية دبي: «لطالما أكدت قيادتنا الرشيدة على أهمية ترسيخ قيم العطاء والخير من خلال مختلف المبادرات والأنشطة، حيث يشكل بنك الإمارات للطعام تجسيداً حقيقياً لهذه القيم الأصيلة في مجتمعنا، من خلال تعزيز مبادئ التكافل والتلاحم بين كافة شرائح المجتمع».

وأضاف: «نرى دائماً من الجمهور الكريم التجاوب الإيجابي المتميز مع أنشطة وفعاليات بنك الإمارات للطعام، وخاصةً في شهر رمضان الذي هو شهر الخير والبركة، حيث يُعد بنك الإمارات للطعام الوسيلة المُثلى لإيصال الاحتياجات الغذائية لكافة المحتاجين في مختلف أنحاء الإمارة».

5 مواقع

وأشار داوود الهاجري إلى افتتاح 5 مواقع تشغيلية لبنك الإمارات للطعام مؤخراً، بواقع 3 مواقع في إمارة دبي، وموقع في إمارة رأس الخيمة وآخر في إمارة عجمان، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز العمل الخيري عبر توظيف كل الجهود والطاقات لإرساء مفاهيم العطاء ببعده الإنساني.

ويقوم بنك الإمارات للطعام بتنظيم حملة للتبرع بالطعام في العديد من متاجر السوبر ماركت بالإمارة، حيث يتم إجراء الحملة في 12 موقعاً خلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 1 ظهراً وحتى 10 مساءً طوال شهر رمضان الكريم.