انخفاض أسعار الطعام في دبي خلال الأسبوع الثالث من رمضان

المصدر: دبي - البيان

جاء في التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات انخفض بنسبة 0.14% خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان مقارنة بالأسبوع الثاني من نفس الشهر، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار كل من: مجموعة الخضراوات بنسبة 4.07%، ومجموعة اللحوم بنسبة 1.14%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.95%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 0.87%، ومجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر بنسبة 0.84%، كما انخفضت أسعار مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.36%.

وارتفعت أسعار كل من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 8.95%، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشكولاته والحلويات بنسبة 0.51%، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.34%، ومجموعة الفواكه بنسبة 0.13%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.11%.