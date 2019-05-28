مجلس الأعمال الصيني يستضيف حفل إفطار العمال

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

استضاف مجلس الأعمال الصيني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية إفطاراً خيرياً لأكثر من 1000 عامل في خيمة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المدينة العالمية في دبي، بحضور تان لي القائم بأعمال القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وزهو غوانج ياو الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني في الإمارات، ومحمد عبد الله الحاج الزرعوني مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمركز دبي.

وحضر الفعالية، التي تقام برعاية مجلس الأعمال الصيني وأكثر من 100 متطوع من كبرى الشركات الصينية في المنطقة، وعدد من الشخصيات الهامة والاعتبارية والمسؤولين رفيعي المستوى من رجال الأعمال الصينيين في المنطقة.

وأكدت تان لي القائم بأعمال القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، لـ«البيان»، حرص الجالية الصينية على تعزيز قيمة التسامح والأخوة الإنسانية في المجتمع الإماراتي ورد الجميل للإمارات التي تحتضن أكثر من 200 ألف صيني يعيشون ويعملون على أرض هذه الدولة المعطاءة معربة عن بالغ سعادتها بالمشاركة في الإفطار الجماعي لهذا العام.

وأضافت أن المجلس الصيني يقدم 2500 وجبة إفطار للعمال من الصائمين في جبل علي، بالتعاون مع القنصلية الصينية والنادي الصيني وعدد من الهيئات الحكومية المحلية، مؤكدة أن الإمارات والصين يتشاركان في العطاء والتسامح واحترام الآخر.