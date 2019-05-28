900 ألف وجبة لإفطار الصائمين ُتعدّ بفندق ضباط القوات المسلحة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

أكد نادي وفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي: «إن إعداد وجبات الصائمين في مطبخ النادي الضخم يستهلك يومياً نحو 35 ألف طن من اللحوم والدجاج والخضار الطازج والأرز، ليقدم 30 ألف وجبة إفطار ساخنة لبرنامج «إفطار صائم» بإجمالي 900 ألف وجبة طوال الشهر الكريم في جامع الشيخ زايد الكبير عن روح المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتولى الفندق هذه المهمة منذ 14 عاماً، ويتم تجهيز وإعداد وجبات الصائمين في مطابخ الفندق وفق أعلى المستويات العالمية التي تراعي أدق التفاصيل في كل مراحل التجهيز والإعداد والحفظ، حيث يقف وراء تجهيز وتحضير هذه الوجبات مجموعة كبيرة من الطهاة يبلغ عددهم في دورة الطهي اليومي نحو 400 شخص.

إضافة إلى 180 عاملاً للنظافة، موزعين على مهام متنوعة في أقسام المطبخ، وذلك على مدار الساعة من خلال ورديات منتظمة، بحيث يتم الانتهاء من تسليم جميع الوجبات عند الساعة الـ 4 عصراً، ويتم وضعها في حاضنات خاصة تحتفظ بالحرارة، ومن ثم نقلها في سيارات خاصة وتوزيعها ساخنة على الصائمين في خيام مكيفة بساحات جامع الشيخ زايد الكبير قبيل أذان المغرب.

ويستهلك مطبخ نادي ضباط القوات المسلحة لإنجاز هذه الوجبات يومياً نحو 7 أطنان من اللحوم الحمراء و11 طناً من الدجاج، إضافة إلى 7 أطنان من الأرز، ونحو من 10 أطنان من الخضراوات الطازجة.

ويستقبل مطبخ نادي ضباط القوات المسلحة يومياً عشرات الشاحنات، التي تجلب إليه اللحوم والخضار والفاكهة وغيرها من المواد الغذائية، التي تدخل في إعداد وجبات الإفطار، حيث يتم تسلّم هذه المواد عند بوابة خاصة وفق الأصول من حيث الكمية والمعايير الصحية.

وقال رئيس الطهاة: «إن مطبخ فندق نادي ضباط القوات المسلحة يحرص على توفير وجبة غذائية متكاملة للصائمين ويهتم بأصغر التفاصيل منذ البداية من الغسل الجيد للخضار والأرز واللحوم وحتى النهاية من الطبخ والتجهيز والحفظ، حيث تحفظ جميع الوجبات الساخنة والباردة في حاضنات حرارية ساخنة وباردة، ويتم نقلها بواسطة حافلات مجهزة ومعتمدة من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية».

ويتم تطبيق نظام سلامة الأغذية في تحضير الوجبات طوال مرحلة الإعداد والطهي، وذلك ضمن أفضل المعايير والشروط المتعلقة بالتعامل مع المواد الغذائية. وتم حصول النادي في مناسبات عدة على تصنيف بفئة الأولى لتميزه بالالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية.

وأكد أن تلك الكميات الكبيرة من الوجبات التي يتم تحضيرها وتجهيزها بصورة يومية لا تؤثر أبداً على مستوى الجودة سواء في طرق الإعداد والطبخ أو من حيث اختيار أفضل أنواع اللحوم والدجاج والخضراوات والأرز، لافتاً إلى أن معايير الطبخ والتجهيز في النادي معتمدة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.