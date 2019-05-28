تكريم بطلي السعادة والإيجابية في «الموارد البشرية والتوطين»

المصدر: دبي - البيان

كرم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، الموظفين في الوزارة الفائزين في جائزة ميدالية أبطال السعادة والإيجابية التي أطلقتها وزارة السعادة وجودة الحياة، وهما الموظف صلاح العوضي والموظفة كنوة المسماري.

وأكد معاليه: «أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للفائزين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية بدورتها الثانية يؤكد على الدعم اللامحدود الذي توفره قيادتنا الرشيدة للموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع الحكومي، بما يمكنها من إطلاق إبداعاتها وتقديم أفضل ما لديها لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين». جاء ذلك خلال السحور السنوي لموظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين الذي نظمته الوزارة مؤخراً في دبي.