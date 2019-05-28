«زايد الخيرية» توزع 2000 صندوق من المواد الغذائية على الأسر المتعففة

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، عن تنفيذ مبادرتها المجتمعية السنوية «المير الرمضاني» للعام الثاني على التوالي، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك». وشارك في المبادرة عدد من موظفي المؤسسة إلى جانب عدد من المتطوعين من فريق فخر أبوظبي التطوعي، حيث قاموا بتوزيع 2000 صندوق من صناديق المير الرمضاني على الأسر المتعففة.

وتواصل المؤسسة توزيع الصناديق على الأسر المتعففة والمحتاجة على مدار شهر رمضان المبارك وفقاً لقوائم المستحقين التي يتم رصدها وتحديثها دورياً، وتتضمن الصناديق مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات أكبر عدد من الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.

وبهذا الصدد قال حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: «تسعى المؤسسة من خلال المبادرة إلى مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة في دولة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، بما يحقق هدفها المتمثل بالأعمال الخيرية، والذي تعمل من خلاله على دعم مختلف أفراد المجتمع من المحتاجين ومد يد العون لهم عبر إطلاق مبادرات وبرامج نوعية. كما نحرص من خلال المبادرة على تعزيز مشاركة موظفينا ترسيخاً لقيم العطاء والخير التي تتميز بها دولة الإمارات».