سلطان القاسمي يدعم معرض الكتاب الإماراتي بنصف مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم معرض الكتاب الإماراتي بنصف مليون درهم، والذي انطلقت فعالياته مساء أمس الأول وتستمر حتى اليوم. وتأتي مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة في إطار دعم سموه تعزيز ثقافة صناعة الكتاب ودور النشر وحرص سموه على دعم الكتاب والمثقفين الإماراتيين وتعزيز حضور الكتاب الإماراتي، ورفد المكتبات في إمارة الشارقة بإصدارات وكتب الأدباء والمثقفين والكتاب الإماراتيين. ويشارك في معرض الكتاب الإماراتي في دورته الأولى 25 دار نشر إماراتية، وينظم المعرض أكبر حفل توقيع جماعي للمؤلفين الإماراتيين.