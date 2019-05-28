الجواز الإماراتي يعزز صدارته عالمياً بدخول 173 دولة

المصدر: ■ أبوظبي - مصطفى خليفة

جدد جواز السفر الإماراتي أمس تعزيز صدارته في المركز الأول عالميا من حيث القوة حسب التصنيف العالمي في مؤشر «باسبورت إندكس» وأضاف نقطة جديدة "جمهورية نيجيريا" ليتمكن من دخول 173 دولة حول العالم بدون تأشيرة مسبقة «116 دولة بدون تأشيرة و57 دولة لدى الوصول أو عبر الانترنت» ليتقدم عن المركز الثاني في المؤشر بخمسة إعفاءات.

ووفقا لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية فإن حصول جواز سفر الإمارات على إعفاءات التأشيرة المسبقة من 25 دولة فقط تمكنه من دخول جميع دول العالم بدون تأشيرة، منوها إلى أن المركز الثاني في المؤشر الذي تحتله حاليا جوازات ثلاث دول «لوكسمبورج وإسبانيا وفنلندا» يسمح بدخول 168 دولة «127 دولة بدون تأشيرة و41 دولة لدى الوصول أو عبر الانترنت» حيث حصلت تلك الدول على نقطة جديدة مؤخرا باستثناء جواز السفر الألماني الذي هبط إلى المركز الثالث بدخول 167 دولة من دون تأشيرة «127 دولة بدون تأشيرة و40 دولة لدى الوصول أو عبر الانترنت » مع جوازات سفر 9 دول أخرى وهي: الدنمارك، السويد، ايطاليا، هولندا، النمسا، البرتغال، سويسرا، كوريا الجنوبية، آيرلندا.

فيما خسر الجواز السنغافوري نقطة وهبط إلى المركز الرابع في المؤشر الذي يسمح بدخول 166 دولة جنبا إلى جنب مع 7 جوازات أخرى في المركز الرابع وهي: فرنسا وبلجيكا واليونان ومالطا والنرويج واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، بينما ظل في المركز الخامس في المؤشر جوازات سفر أربع دول «ليتوانيا وأيسلندا والمملكة المتحدة وكندا» بدخول 165 دولة من دون تأشيرة.