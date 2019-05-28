سعيد بن طحنون يترأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإمارات للتسامح

المصدر: العين - وام

ترأس الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتسامح والسعادة الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة،حيث تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول والهيكل التنظيمي المؤقت لتسهيل أعمال الجمعية والتدبير المالي للموازنة، كما تمت مناقشة الجوانب الخاصة بالعمل.

وأقر الاجتماع وضع الهيكل الثابت والمؤقت للجمعية والموازنة العامة واللوائح والنظم لتنفيذ هذه الهيكلة مع وضع اللوائح والنظم الإدارية والمالية للجمعية، إلى جانب دراسة الاقتراح المقدم من طلال علي محمد خوري عضو مجلس إدارة الجمعية وتقديم الإضافات المناسبة ورفعها للجمعية.

وأشاد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان برؤية ودور قيادة الدولة الرشيدة في إرساء وتعزيز قيم التسامح في المجتمع، وقال إن دولة الإمارات باتت مثالاً يحتذى بقيم التعايش والتسامح والمودة والحب والاحترام والتقدير، مشيراً إلى الجهود التي تضطلع بها معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع في تعزيز قيم الدعم الاجتماعي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة .