حميد النعيمي وسعود بن صقر يتلقيان تهاني رمضان

المصدر: عجمان - وام

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

فقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل مع وفد الإسعاف الوطني من إداريين ومسعفين وفنيين وكبار الشخصيات ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمصانع العاملة في الإمارات عامة وعجمان خاصة وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، اللذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وإليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماريوت الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.