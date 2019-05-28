تخصيص 8 مواقع في أم القيوين للتفاعل مع حملة الروهينغا

المصدر: ■ أم القيوين - عصام الدين عوض

خصص فرع الهلال الأحمر في أم القيوين 8 مواقع لجمع التبرعات بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية للاجئين من الروهينغا، وذلك عبر المندوبين والمتطوعين في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك بحسب ناصر يوسف بن حضيبة مدير فرع الهلال الأحمر في أم القيوين حيث أكد: «أن الحملة وجدت تجاوباً من المواطنين والمقيمين في أم القيوين.

وذلك من خلال الإقبال على التبرع، كما أن الفرع تسلم 100 ألف درهم تبرعاً من جمعية أم القيوين الخيرية لدعم الأطفال والنساء في الروهينغا، مبيناً أن الحملة التي انطلقت على مستوى الدولة وتستمر أسبوعين، تعكس تضامن القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي مع الأوضاع الإنسانية للاجئين المتأثرين».

وأوضح ناصر يوسف بن حضيبة: «أن هناك اهتماماً من القيادة الرشيدة بضرورة توفير الدعم للاجئين من الروهينغا، مبيناً أنه تم جمع تبرعات مالية وعينية من أم القيوين، وذلك من خلال الأماكن التي تم تخصيصها لتلقي التبرعات، وهي جميع مراكز التسوق في الإمارة والمقر الرئيسي للهلال الأحمر في أم القيوين، داعياً المحسنين من مواطنين ومقيمين إلى التبرع لمساندة أولئك الذين يعانون ظروفاً صعبة ويحتاجون إلى دعم فوري.