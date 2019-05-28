650 أسرة مستفيدة من مشروع زكاة الهلال الأحمر في رأس الخيمة

المصدر: ■ رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أعلن منصور سعيد النقبي مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، عن بدء توزيع مشروع الزكاة والذي بلغت ميزانيته هذا العام 585 ألف درهم وتستفيد منه 650 أسرة مكونة من 3500 مستفيد، حيث يتواصل التوزيع على مدى الأيام المقبلة لجميع الفئات المسجلة في الهيئة.

وأشار النقبي إلى أن المركز انتهى من مشروع توزيع المير الرمضاني «القسائم» للأسر المستفيدة، والتي بلغ عددها 731 أسرة بواقع 4000 مستفيد، لافتاً إلى أن المركز كثف جهوده خلال العام الجاري لتوسيع مظلة المستفيدين من جميع برامج الحملة الرمضانية، بهدف تعزيز روح التلاحم والتكافل بين قطاعات المجتمع، وتأصيل القيم الروحانية خلال الشهر المبارك.

وأضاف: شملت الحملة الرمضانية تكريم 30 يتيماً من المستفيدين بكفالة الهلال الأحمر في رأس الخيمة خلال يوم زايد للعمل الإنساني، نتيجة لتفوقهم الدراسي .

التبرع الإلكتروني

وأشار إلى أن حملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا» تواصل تلقي التبرعات المادية والعينية عبر 10 مراكز تم توزيعها على مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، بينهم مركزان لاستقبال التبرعات العينية والتي تصدرتها البطاطين، حيث شهد المركزان إقبالاً كبيراً.