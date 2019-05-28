«أبوظبي الإسلامي» يوزّع وجبات إفطار على 50 ألف صائم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن توزيع وجبات إفطار على نحو 50 ألف صائم خلال شهر رمضان الكريم. ويأتي ذلك في إطار دعم المصرف للمبادرات التي تم تبنيها خلال عام التسامح.

ويوزع مصرف أبوظبي الإسلامي طوال شهر رمضان 16 ألف وجبة إفطار يومياً على الصائمين قبيل أذان المغرب في إمارات الدولة الـ 7، بالإضافة إلى منطقة العين، حيث تم اختيار هذه المواقع تبعاً لقدرتها على استيعاب أكبر عدد من الصائمين.

وسيقوم طاقم عمل مؤهل من مختلف أقسام المصرف، بما في ذلك مجموعة من المديرين والتنفيذيين ممن تطوعوا لخدمة الصائمين في كافة خيم الإفطار، حيث يتم التعاون مع مجموعة من المطاعم لضمان تقديم أصناف غذائية صحية ومتنوعة تسدّ حاجة الصائمين.

وبهذه المناسبة، قال عادل الزرعوني، مدير عام العقارات والشؤون الإدارية ورئيس مجلس المسؤولية المجتمعية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نحرص في مصرف أبوظبي الإسلامي على دعم المبادرات التي من شأنها إحداث فارق حقيقي في حياة أفراد المجتمع. وأصبحت مبادراتنا الرمضانية مبادرات سنوية نهتم بتحسينها وتطويرها لتخدم وتفيد أكبر عدد ممكن من الناس. وتمثّل هذه المبادئ الخيرية الركائز الداعمة لأهداف أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي، وستظل المسؤولية المجتمعية المؤسسية محل اهتمامنا في المستقبل».