المكتب الإعلامي برأس الخيمة يحتفي بالإعلاميين ومسؤولي الاتصال المؤسسي

المصدر: ■ رأس الخيمة - وام

احتفى المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة بصنّاع القرار وممثلي وسائل الإعلام المحلية ومسؤولي الاتصال المؤسسي في الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في الإمارة، من خلال استضافتهم على مأدبة سحور أقيمت أمس في «الخيمة الرمضانية» في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة.

وناقش المشاركون بروح الفريق الواحد التوجهات المشتركة لتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة، وتسليط الضوء على قصص النجاح، والمزايا الإيجابية التي تتمتع بها. وقالت هبة فطاني، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في حكومة رأس الخيمة: «يأتي هذا اللقاء تماشياً مع توجهات المكتب الإعلامي، وانطلاقاً من حرصنا على تعزيز وتقوية أواصر العلاقة مع وسائل الإعلام تقديراً لدورها ».