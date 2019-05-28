«راحتكم غايتنا» تتبرع لـ«صحة دبي» لشراء 100 كرسي متحرك للمرضى

المصدر: ■ دبي - عماد عبد الحميد

تسلم معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي من المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي شيكاً بقيمة 28 ألف درهم لشراء 100 كرسي متحرك للمرضى المحتاجين، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.

ويأتي هذا التبرع حصيلة مبادرة «راحتكم غايتنا»، التي أطلقتها شبكة رؤية الإمارات الإعلامية كإحدى مبادرات «رؤية الخير» بالتعاون مع جمعية دار البر بهدف جمع التبرعات لشراء الكراسي المتحركة.وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي المهندسة عزة سليمان، أهمية التبرع للمرضى المحتاجين لتوفير أهم الاحتياجات الأساسية لهم خلال فترة علاجهم لحين شفائهم.

مشيرة إلى أن هذه المبادرة لاقت استحساناً كبيراً من قبل فئات المجتمع وحققت نتائج إيجابية بوقت قياسي.وأعربت هيئة الصحة في دبي عن خالص التقدير إلى القائمين على هذه المبادرة، مثمنة ما تقوم به الجمعيات الخيرية وأصحاب المبادرات الإنسانية من جهود مثمرة لدعم المرضى.