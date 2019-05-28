أولياء العــهود: دور حيوي للتنافســية في تطوير الخدمات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

أشاد كبار القيادات من مختلف إمارات الدولة بإنجازات التنافسية خلال عشرة أعوام، وقالوا إن التنافسية تلعب دوراً حيوياً في عملية التحسين والتطوير للإجراءات والخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي وبعد عشرة أعوام على انطلاقها، أصبحت التنافسية اليوم من أهم الملفات التي تحرص القيادات في الدولة على متابعتها بشكل دائم، إدراكاً منهم لأهمية دور التنافسية وانعكاسها الإيجابي على الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء.

أفضل بيئة عمل

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي: «نعتز أننا في دولة الإمارات ننعم بأفضل بيئة عمل حكومية تمتاز بأساليب عمل متطورة تشجع على الابتكار وأدوات تساعد في اتخاذ القرار الصحيح ومن أهمها الإحصاء والتنافسية، وهي تعد من أهم دعامات التخطيط ورسم السياسات التي تقوم عليها مسيرة البناء والتطوير.

لقد بادرت قيادتنا الرشيدة في تطوير العمل المؤسسي لضمان الاستعداد لمرحلة مشرقة ننشد من خلالها تعزيز دورنا في رسم سياسات المستقبل وبناء نموذج مستدام قائم على المعرفة واستشراف المستقبل».

وأضاف: «إنّنا في إمارة عجمان ماضون نحو تعزيز قدرات وإمكانيات كوادرنا البشرية ومؤسساتنا الحكومية في خطوات هادفة إلى تكامل ودمج الإحصاء مع التنافسية في الإمارة من أجل تحقيق التنمية في شتى المجالات ودعم تنافسية دولة الإمارات في التقارير العالمية. تشكّل رؤية عجمان 2021 جزءاً لا يتجزأ من رؤية دولتنا 2021 بأن نكون من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للدولة».

بيئة الاستثمار

بدوره، قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة: «إن دولة الإمارات لا تكف في إطار السياسة التنموية لقيادتها الرشيدة عن تطوير بيئتها الاستثمارية، عبر ما تصدره من قرارات وتشريعات وحوافز تهدف إلى تعزيز وتنمية هذه البيئة، والارتقاء بمكانتها العالمية على مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال».

وأشار إلى أن إمارة الفجيرة، وانطلاقاً من دورها الرائد في سوق الخدمات النفطية، تواصل المضي في تنفيذ خططها التوسعية في ميناء الفجيرة والمنطقة البترولية (فوز)، وإصدار المزيد من القوانين والتسهيلات والدعم الحكومي للمشاريع الاستثمارية في هذا القطاع، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تأكيد أحقيتها بصدارة الترتيب الإقليمي، ومنافسة ميناء سنغافورة على المركز الأول عالمياً في تخزين النفط ومشتقاته وتزويد السفن بالوقود«.

تكامل وانسجام

من جانبه، قال سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي: «نعمل في إمارة القيوين بتكامل وانسجام لدعم مسيرة التنافسية وفقاً لخطة التنمية الشاملة التي وضعتها القيادة الرشيدة، بحيث يكون لكل إمارة دور فاعل في نجاح وتنافسية دولة الإمارات، وتؤكد السنوات العشر الماضية على أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 اعتماداً على جيلنا الواعي الذي يسير على خطى الآباء ليكونوا خير خلف لخير سلف».

مسيرة تنافسية

من ناحيته، قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة: «شكّل العقد الماضي بالنسبة لنا بداية مسيرتنا في التنافسية، وبفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات ودعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمكنا من الوصول إلى أعلى معايير الصدارة ووضع بصمة في سباق التنافسية العالمي في زمن قياسي وفي مختلف المجالات، سواء في الاقتصادية أو القضاء أو المجالات الخدمية وغيرها».

وأضاف: «من المؤكد أننا عندما نتقدم في تقارير التنافسية، فإننا نعمل على تعزيز تنمية وطننا الغالي والارتقاء بمقومات استدامته الحضارية، سواء من بنية تحتية وبيئة تشريعية وتسهيلات اقتصادية وتجارية وخدمات حكومية لنجعل من دولة الإمارات وجهة للعقول والمواهب العالمية، وكذلك منطقة جذب واستقرار لرؤوس الأموال العالمية ومركزاً للريادة والابتكار».