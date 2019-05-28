«أسواق» تقدم مساعدات إنسانية لضحايا العنف الأسري

المصدر: ■ دبي - البيان

قدمت شركة أسواق مساعدات إنسانية لأكثر من 40 أسرة من ضحايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر، ضمن مساهماتها الإنسانية في شهر رمضان المبارك، ودعماً منها لجهود مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في توفير الرعاية والحماية لضحايا العنف من النساء والأطفال.

وذلك في إطار برنامج «وديمة» الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع المؤسسة بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين مؤخراً في مقر المؤسسة بدبي. وأوضحت جواهر الدوسري، مدير إدارة التمويل والشراكات في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: «أن المؤسسة تقدر الدعم الكبير الذي تقوم به شركة أسواق، والذي يعكس حجم الوعي والمسؤولية لدى الشركة بأهمية المساهمة المجتمعية للقطاع الخاص في دعم مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت، أن الشراكة بين مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وشركة أسواق تعد نموذجاً يحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعيةـ كما تتطلع المؤسسة لمشاركة الجهات والأفراد وتقديم الدعم لتلك الفئات التي ترعاها المؤسسة.

من جهته، قال عفان الخوري المدير التنفيذي لشركة أسواق للتجزئة: تأتي خدمة المجتمع في صدارة أولوياتنا، فتشكل جزءاً لا يتجزأ من سياسة عمل الشركة وأحد أهدافها الرئيسية، لذلك وضعت «أسواق» فلسفتها تجاه المسؤولية المجتمعية لتعمل منذ يومها الأول على تلبية احتياجات المجتمعات والأحياء السكنية التي تتواجد بها أسواق.