جمعية بيت الخير توزع كسوة العيد وزكاة الفطر

المصدر: دبي - وام

بدأت جمعية بيت الخير الرمضانية توزيع كسوة ملابس العيد في وقت مبكر خلال شهر رمضان، تليها زكاة الفطر، لتختتم الجمعية مشاريع حملتها الرمضانية بتوزيع العيدية النقدية على أبناء الأسر المستفيدة، ضمن برنامج فرحة الذي يضم مشاريع رمضان والعيد.

وكرّمت حملة «بيت الخير»، التي تقام تحت شعار «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون»، الشركاء والداعمين لمشروع إفطار صائم الذي حقق هذا العام طفرة في عدد المستفيدين. وأقيم الحفل في خيمة زايد الخير في المحيصنة الثانية، أكبر المفاطر الرمضانية التي تتسع لأكثر من 3500 صائم، وبلغ عدد المكرمين 33 هيئة وشركة ومحسناً ومتبرعاً.

حيث رحّب بهم عابدين طاهر العوضي، المدير العام لـ«بيت الخير». من جانب آخر، أقام فرع رأس الخيمة، برعاية شركة «راك للضيافة القابضة»، إفطاراً جماعياً للأيتام ، كما نظّم إفطاراً جماعياً لأسر المؤسسة العقابية والإصلاحية.