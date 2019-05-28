«قضاء أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار الأمريكية لـ 2019

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

حصدت دائرة القضاء في أبوظبي جائزة الابتكار «Big Innovation Award» في دورتها لـ 2019.

والتي تمنحها سنوياً مجموعة «بيزنس انتلجنس Business Intelligence» الأمريكية؛ تقديراً للمؤسسات والأفراد الذين قدموا ابتكارات أحدثت تغييراً حقيقياً وأثراً ملموساً في بيئة عملهم. حيث استحقت دائرة القضاء الجائزة لجهودها المميزة نحو توفير خدمات قضائية مبتكرة، وتسخير التكنولوجيات الحديثة في تطوير منظومة العمل القضائي.

وبهذه المناسبة، قدم المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل دائرة القضاء الحافل بالتميز، حيث تعتبر الجائزة من الجوائز العالمية في الابتكار المؤسسي، وتحظى بمنافسة كبيرة من الشركات العالمية الحكومية والخاصة العالمية.