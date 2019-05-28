استعراض نظام الربط الذكي بين محاكم الدولة

المصدر: ■ دبي - البيان

استقبلت محاكم دبي وفداً من دائرة القضاء بأبوظبي يرأسه المستشار عادل العشابي رئيس محكمة التنفيذ، وذلك للاطّلاع على مبادرة نظام الربط الإلكتروني والذكي بين محاكم الدولة «الإنابات القضائية» الذي يربط محاكم الدولة بنظام إلكتروني موحد، لسرعة تنفيذ الإنابات القضائية.

وقدّم القاضي خالد المنصوري رئيس فريق الإنابات القضائية في محاكم دبي للوفد الزائر عرضاً أوضح فيه، الأهداف والنتائج المرجوة من استخدام النظام نحو سرعة تنفيذ الإنابات لتحقيق مبدأ العدالة القضائية ولتطبيق استراتيجية التحول اللاورقي في تنفيذ الإنابات القضائية، علماً بأنه قد تم الانتهاء من الربط بين محكمة رأس الخيمة ومحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، كما أثنى الوفد الزائر على المبادرة وما لها من الأثر على سرعة إصدار الرسائل، اللاورقية عبر النظام وسرعة التبليغ في الإعلانات القضائية بين المحاكم.

حضر اللقاء من قبل محاكم عبد الله علي شمشون رئيس شعبة الإنابات القضائية، ومن الإمارات للمزادات السيد شريف والسيد أحمد عادل والسيد أحمد حراز، وحضر من دائرة القضاء بأبوظبي المستشار عادل العشابي رئيس محكمة التنفيذ بدائرة القضاء بأبوظبي وسعيد القايدي رئيس قسم تقنية المعلومات بدائرة القضاء.