"قضاء أبوظبي "تنظر شكاوى وطلبات القيد

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

اطّلعت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها في مايو الجاري، على شكوى ضد خبير، واتخذت بشأنها القرار المناسب، فيما نظرت الطلبات المقدمة لقيد خبيرين في جدول الخبراء المشتغلين.

اجتماع

وقد كان اجتماع لجنة شؤون الخبراء الدوري عقد في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، القاضي بوشعيب هجامي- محكمة استئناف العين، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، حارب حمد الكويتي، كبير الخبراء الهندسيين، وعبدالرحمن حسين السهلاوي، كبير الخبراء الحسابيين والمصرفيين. وذلك لمناقشة المواضيع المتقدمة.