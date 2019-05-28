«أبوظبي للمناخ» يركّز على تعزيز مشاركة الشباب 30 يونيو

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق 30 يونيو المقبل على مدى يومين أعمال اجتماع أبوظبي للمناخ، والذي تستضيفه الدولة ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام أنطونيو غوتيرس، للتمهيد والتحضير لقمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستقام في نيويورك سبتمبر المقبل، وستركز أعمال الاجتماع على مناقشة وتحديد التعهدات الرئيسة والمبادرات التي ستطرحها الدول خلال القمة بهدف تعزيز وإسراع تحقيق مستهدفات اتفاق باريس للمناخ 2015.

كما ستركز أعمال الاجتماع على تعزيز مشاركة الشباب في العمل من أجل المناخ، والخوض بشكل أعمق في مفاوضات ومناقشات مواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته مع عدد كبير من القادة وصناع القرار والمختصين حول العالم ممن ستجمعهم منصة الاجتماع في أبوظبي.