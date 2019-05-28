«كهرباء دبي» راعٍ مشارك في «رمضان أمان»

المصدر: دبي - البيان

قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها للدورة الـ 8 من حملة «رمضان أمان»، التي تنفذها جمعية الإحسان الخيرية في عجمان بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارات المرور في إمارات الدولة تحت شعار: «معاً... رمضان بلا حوادث»، وتهدف الحملة إلى الحد من حوادث الطرق والسرعة الزائدة نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار.

كما يشارك متطوعون من موظفي الهيئة في توزيع وجبات الإفطار على السائقين في الشوارع والتقاطعات المرورية وقت أذان المغرب».

وأشاد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بجهود القائمين على حملة «رمضان أمان»، والنجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في نشر التوعية حول مخاطر السرعة الزائدة، وذلك عبر الجهود المشتركة للجهات المنظمة والداعمة للمبادرة.