سفارة الدولة في لندن تحيي ليالي رمضان بإفطار جماعي

المصدر: متابعة: منى خليفة

بأجواء وروحانيات رمضانية، أحيت سفارة الدولة في لندن مأدبة إفطار لمواطني الدولة المبتعثين للدراسة والعلاج مع أسرهم، كما حضر المأدبة عدد من نواب السفراء للدول العربية الشقيقة لدى المملكة المتحدة.

وتم إحياء الأمسية الرمضانية بالتعاون مع مجموعة من الطلبة الإماراتيين المبتعثين، بعدد من المسابقات الشعبية والبرامج الترفيهية وتكريم الفائزين، الأمر الذي أضفى جواً من المحبة والسعادة والتآلف بين أفراد الأسرة الإماراتية، كما عبر المواطنون عن ترحيبهم وسعادتهم بهذه المبادرة الكريمة في شهر العطاء والتآلف وتعزيز القيم وأواصر الترابط في الغربة

ومن جهتها ألقت روضة العتيبة، نائب رئيس البعثة كلمة ترحيبية للحضور أكدت فيها على أن تنظيم هذا الإفطار يأتي بناءً على حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام الكبير بمتابعه شؤون مواطني الدولة ورعايتهم في الخارج.

كما أكدت هاجر أحمد البيرق، رئيس قسم الخدمات القنصلية في سفارة الدولة بلندن، حرص السفارة في شهر الرحمة والخير وللسنة الثانية على التوالي دعوة أبناء الوطن المبتعثين للعلاج أو الدراسة لمأدبة الإفطار، وقالت:" حرصنا نحن كدبلوماسيين في البعثة على الحضور مع أسرنا واستقبال وتهنئة المواطنين وفتح مجال الحوار لمعرفة احتياجاتهم والسعي لخدمتهم، وما يميز الحدث هذا العام مشاركة الدبلوماسيين في السفارات العربية وكذلك الموظفون المحليون في البعثة وملحقياتها، الأمر الذي ساهم في رسم صورة رائعة للأخوة والمحبة والتسامح بين الحضور الذين تبادلوا التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، أما الجزء الأجمل في الحدث فكان فقرة المسابقات الرمضانية التي شارك فيها الكبير والصغير واجتهدوا وتنافسوا للفوز بالجوائز والهدايا".



كما شارك المجلس العالمي للشباب في المملكة المتحدة في الإفطار الجماعي، حيث ساهم أعضاء المجلس في إعداد فقرة "فزعة" والتي كانت تتمثل في لعبة مبتكرة باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية، اعتمدت اللعبة على تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.

هذا وعبر الطلبة المبتعثون عن بالغ سعادتهم بالأمسية الرمضانية، وامتنانهم للقيادة الرشيدة لدعمها الدؤوب لأبنائها في داخل الوطن وخارجه، وتبديد حواجز الغربة في الشهر الفضيل.