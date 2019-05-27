محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

المصدر: وام

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار " أديا " .

حضر الاجتماع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي محمد حبروش السويدي ومعالي خليل محمد شريف فولاذي ومصبح خميس المزروعي مقررا وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما تم استعراض المشاريع والبرامج والإنجازات التي تم تحقيقها والسبل الكفيلة بمواصلة الريادة والتنافسية وتعزيز الموقع الاستثماري للجهاز على الخارطة العالمية.

