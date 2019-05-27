" الخارجية" تهيب بمواطني الدولة تأجيل السفر إلى سريلانكا

المصدر: البيان الالكتروني

اهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى سريلانكا وذلك نظراً للأوضاع الأمنية.

وقالت بعثة دولة الامارات لدي جمهورية سريلانكا على حسابها الرسمي في "تويتر" تهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى سريلانكا وذلك نظراً للأوضاع الأمنية.

"كما دعت المواطنين المتواجدين في سريلانكا التواصل مع بعثة الدولة في كولومبو في الحالات الطارئة على أرقام الطوارئ التالية 0094112301601 أو رقم مركز الاتصال التابع للوزارة على 80044444 والتسجيل في خدمة تواجدي"