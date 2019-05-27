طرق دبي تخصص رقماً هاتفياً لصرف تعويضات مُلاك لوحات الأجرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تفعيل نظام التواصل على مدار الساعة لصرف التعويض النهائي لأصحاب لوحات مركبات الأجرة والبالغ قيمته 170 ألف درهم لكل لوحة، والتي تم اعتمادها من خلال القرار رقم (8) لسنة 2018 بشأن التعويض عن لوحات مركبات الأجرة في إمارة دبي، وذلك في إطار توفير الوقت والجهد للأطراف المستفيدة.

وتتلخص الآلية الجديدة في تخصيص رقم الهاتف 046051555، يمكن من خلاله لأصحاب لوحات أرقام مركبات الأجرة التواصل والاستفسار عن الإجراءات المطلوبة لصرف التعويض على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وبلغ عدد اللوحات المشمولة في هذا القرار 6,658 لوحة، تم تحديث بيانات 4,790 لوحة منها، وصرف التعويض النهائي لـ 1,725 لوحة. كما أن هناك 1,868 لوحة لم يتم تحديث بيانات المستفيدين من اللوحة أو ورثتهم. ويتطلب صرف المبالغ ضرورة تحديث البيانات، وإن تقديم الطلبات يتم عن طريق مكتب خاص بالدور الأرضي بلوك "B " بالمبنى الرئيسي للهيئة، وصرف التعويض يبدأ خلال 6 شهور من تاريخ استيفاء الطلب لجميع الشروط.

ويتضمن تحديث بيانات المستفيدين صورة من الهوية، وجواز السفر، وشهادة ملكية اللوحة، ورسالة معتمدة من البنك رقم الحساب والـ IBAN، وتعبئة نموذج إقرار التنازل في حال الرغبة في التعويض النهائي. أما للورثة فالتحديث يتضمن مستندات ملكية الرقم، وصورة الهوية وجواز السفر لكل وريث، وصورة من حصر الإرث أو الإعلام الشرعي، وموافقة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في حال وجود قُصر، ورسالة من البنك برقم الحساب والـ IBAN.

وقد تم في بداية شهر مايو الجاري اعتماد مكرمة 2019 لأصحاب اللوحات، وأن الهيئة قامت بصرف مستحقات المستفيدين والورثة بقيمة 5,000 درهم عن كل لوحة للذين قاموا بتحديث بياناتهم بعد صدور القرار رقم (8) ولم يستلموا التعويض النهائي بتاريخ اعتماد المكرمة.