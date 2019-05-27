محمد بن راشد يصطحب هزاع بن زايد لمتحف ساروق الحديد

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» في بيت الشيخ سعيد آل مكتوم في منطقة الشندغة التاريخية في بر دبي مساء أمس - بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي قدم إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار إلى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة التي أقامها سموه في بيت الشيخ سعيد تكريماً لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والحضور الذين دعوا الله العلي القدير أن يديمها من نعمة ويحفظها من زوال إنه قريب سميع مجيب الدعاء. وقد اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إلى متحف ساروق الحديد في منطقة الشندغة.

وتجول سموهم في أروقة وأقسام المتحف وتعرفوا إلى مقتنياته التاريخية التي تعود للعصرين الحديدي والبرونزي وتؤكد وجود حياة في تلك الحقبتين في صحراء دولة الإمارات عاشها الأجداد بكل تفاصيلها وتركوا بصمات وآثاراً تستحق المشاهدة والتعرف إليها كونها تشكل جزءاً مهماً من تاريخ دولتنا الحبيبة وماضيها العريق.

ويضم المتحف بين جنباته العديد من التحف والمجوهرات والأواني البرونزية والمعدات الحديدية والخزفيات والأدوات المعيشية البسيطة. وأبدى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إعجابه بمقتنيات المتحف التي تؤرخ لحقبتين زمنيتين تاريخيتين تعكسان حضارة شعب الإمارات المتجذرة في صحرائها كجذور نخلة لا تموت ولا تنتهي.

وأشاد سموه بفكرة إنشاء هذا المتحف في مبنى تاريخي في منطقة الشندغة يعود بناؤه للعام 1928 على يد الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم.

رافق سموهم في الجولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس أمناء متحف الاتحاد في دبي وداود الهاجري مدير عام بلدية دبي وعدد من المسؤولين والقائمين على المتحف الذين قدموا شرحاً وافياً عن تاريخ إنشاء المتحف ومقتنياته التاريخية الثمينة.