حمدان بن محمد في ضيافة ملك الحزم

المصدر: مكة المكرمة ــ وام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء أمس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والوفد المرافق.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى خادم الحرمين الشريفين وتمنيات سموهم للملك سلمان موفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

لمتابعة التفاصيل اقرأ: