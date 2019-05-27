النعيمي وسعود بن صقر يتلقيان تهاني رمضان

المصدر: عجمان - وام

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان استقبال جموع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات وأطيب التهاني بشهر رمضان الفضيل.

فقد تقبل سموهما التهاني من وفد من كلية المدينة الجامعية في عجمان تقدمهم المدير العام ونائب المدير ومديرو الإدارات وعمداء الكليات والهيئة الإدارية والتدريسية في الكلية.

كما تبادلا التهاني مع وفد مجلس شباب عجمان تقدمهم مروان العوضي ووفد متطوعي «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» والرعاة والداعمين له ممثلة في هيئة الأعمال الخيرية تقدمهم الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي للهيئة ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية تقدمهم صالح المزروعي مدير عام المؤسسة وجمعية دار البر تقدمهم سعادة شاهين البلوشي ممثل الجمعية.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني من سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» والوفد المرافق له وعدد من كبار المسؤولين.